Concerto di Primavera con il coro di voci bianche dell’Istituto Petrarca di Montevarchi

Arezzo, 31 marzo 2025 – La musica corale torna protagonista acon ildi“Carità e Amore”, un evento che vedrà esibirsi la Polifonica San Lorenzo, diretta dal Maestro Luigi Rossi, con ildiComprensivodi. Ad accompagnare i cori al pianoforte sarà il Maestro Fabrizio Arestia. L’appuntamento è fissato per questo sabato 5 aprile alle ore 21:00 presso la Chiesa del S.S. Redentore, in via Poggio Bracciolini a. L’ingresso è libero e gratuito. Ildi sabato rappresenta un’altra importante occasione di crescita per i giovani studentiComprensivo, che da anni porta avanti la diffusione della pratica musicale, in particolare nella sua scuola ad indirizzo musicale. Si tratta del secondodiorganizzato dalla, che ha recentemente collaborato con il Corpo Musicale Puccini e che oggi rinnova il suo legame con la Polifonica San Lorenzo attraverso una convenzione.