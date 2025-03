It.insideover.com - Con Poste torna lo Stato e perde la Francia: l’ultimo capitolo della saga Telecom

La lungadiItalia vive un nuovocon l’ingresso diItaliane nel capitale dell’ex monopolistarete telefonica nazionale al posto di Vivendi. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi discutendo con l’avvocato Luca Picotti, dopo dieci anni di investimento il gruppo fondato dal magnate francese Vincent Bolloré ha iniziato la graduale ritirata dal capitale sociale del gruppo di Via Negri, che sarà sostituito pressoché integralmente da. Già seconda compagnia nel capitale di Tim, con poco meno del 10%,rileverà almeno il 15% di Vivendi e salirà fino al 24,8% delle quote, contribuendo a una presenza non solo segnaletica ma pienamente operativa per riportare di fatto nel perimetro dello, a quasi trent’anni dalla scelta del primo governo Prodi di privatizzarla (1997), una società strategica e intenta a una profonda evoluzione.