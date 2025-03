Nuovasocieta.it - Comprare casa nel 2025: perché simulare la rata del mutuo è il primo passo verso una scelta consapevole

In un mercato immobiliare in ripresa ma con tassi ancora significativi, pianificare con attenzione è fondamentale per evitare sorpreseL’acquisto di unarappresenta ancora oggi uno dei passi più importanti nella vita di molte persone. Con i recenti tagli dei tassi da parte della BCE, il mercato immobiliare italiano sta vivendo una fase di graduale ripresa, ma navigare tra le varie offerte dirimane una sfida complessa per molti potenziali acquirenti.La situazione attuale dei mutui in ItaliaDopo anni di tassi elevati che hanno frenato molte famiglie dall’accendere un, ilsi sta rivelando un anno di svolta. I tassi stanno progressivamente scendendo, ma rimangono comunque su livelli che richiedono una pianificazione attenta. Secondo i dati più recenti, il tasso medio per una tasso fisso si attesta intorno al 3,5%, mentre i mutui a tasso variabile si posizionano leggermente più in basso.