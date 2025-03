Ilgiorno.it - Como, trasforma un negozio in disuso in luogo di spaccio: denunciato 39enne

, 31 marzo 2025 – Spacciava cocaina all’interno di unindi piazza San Rocco. La polizia lo ha scoperto ieri notte, ea piede libero dopo aver sequestrato lo stupefacente che gli è stato trovato: due grammi, un quantitativo che non era sufficiente a giustificare un provvedimento di arresto, nonostante l’evidente circostanza. L’uomo, un tunisino di 39 anni residente a Caglio, con precedenti penali e di fatto senza fissa dimora, è stato notato da una pattuglia della Squadra Volante, all’interno di unnon più in attività. E hanno deciso di approfondire cosa stava accadendo e di effettuare un controllo. All’interno dei locali abbandonati è stato rintracciato il tunisino, che si è mostrato subito agitato. Poco dopo sono stati trovati, nascosti in una parte della stanza, confezionati in un pacchetto di sigarette, circa 2 grammi di cocaina suddivisa in involucri di cellophane, un bilancino elettronico e 60 euro in contanti.