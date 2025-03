Ilgiorno.it - Como, falciata e uccisa: oggi l’autopsia su Noemi Fiordilino

il medico legale incaricato dalla Procura di, svolgeràsu, la 20enne di Vertemate con Minoprio, investita eda Vincenzo Crudo, 32 anni di Fenegrò, alla guida di una Volkwagen Golf. L’uomo, dopo averla trascinata per una cinquantina di metri davanti agli occhi del fidanzato, è fuggito, perdendo però la targa dell’auto. I militari di Appiano Gentile lo avevano rintracciato trovandolo a casa con un piede ingessato e un tasso alcolemico di 1.49, condizioni con le quali si era messo alla guida. In un primo momento Crudo ha sostenuto che l’auto gli era stata rubata, ma i militari hanno smentito la sua versione, arrestandolo per omicidio stradale, omissione di soccorso, guida sotto effetto di alcol e simulazione di reato. Ora è al Bassone in attesa dell’interrogatorio di convalida.