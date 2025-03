Juventusnews24.com - Commisso pazzo di Kean: «Ci sono pochi umani come lui. Se credo nel quarto posto? Vi rispondo così»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24di: le dichiarazioni del presidente della Fiorentina sull’attaccante ex JuventusPresente alla finale della Viareggio Cup tra Fiorentina e Genoa, Roccoha parlato alla stampa presente. Le dichiarazioni del presidente del club viola anche sull’ex Juventus Moise– «Cilui, che gol che ha fatto ieri. E abbiamo vinto. Qualcuno è arrabbiato per non aver fatto il secondo gol, ma iocontento anche per aver vinto 1-0. Cidue o tre ragazzi che siriabilitati e stanno bene, ci mancano soltanto Colpani e Gosens. Adesso vediamo cosa faremo contro il Milan».CREDE NELLA CHAMPIONS – «Sì, ciho sempre detto voglio fare meglio dello scorso anno eche si possa fare».Leggi su Juventusnews24.