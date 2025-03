Calciomercato.it - “Come Thiago Motta”: la Lazio non vince più, Baroni ‘mandato via’

Continua il momento no della formazione biancoceleste che si fa raggiungere dal Torino ed è agganciata in classifica dalla Roma: paga il tecnicoAltro pareggio per lae Champions più lontana. La squadra diviene fermata 1-1 dal Torino e non effettua il controsorpasso alla Roma, ora appaiata a quota 52.“”: lanonpiù,I biancocelesti vedono allontanarsi il quarto posto, occupato da un Bologna che continua are partite su partite: ora i punti sono quattro, con in mezzo anche la Juventus tre punti davanti alla formazione capitolina. Un pareggio che lascia molto rammarico in bocca e tante perplessità per una squadra che nelle ultime partite ha dimostrato di non saper piùre.Il successo contro il Milan è stato l’unico nelle ultime sei partite, con un bottino di sette punti complessivi che non fa sperare per il rush finale della stagione e la corsa al piazzamento Champions.