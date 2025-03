Quifinanza.it - Come proteggere i dati online, le 3 regole d’oro da seguire

Leggi su Quifinanza.it

Gli attacchi informatici stanno continuando ad aumentare in Italia. Nel 2024 ne sono stati denunciati 3.541, un incremento del 23% rispetto all’anno precedente. Molto spesso, il risultato di questi attacchi è il furto dipersonali di utenti del tutto inconsapevoli. Indirizzo e-mail, password, numeri di telefono, ma anche nomi e cognomi. Gli hacker li vendono ad aziende che li impacchettano in blocchi da migliaia di informazioni, per rivenderle a loro volta.Le intenzioni dell’acquirente di questinon sono note a chi li vende. Può trattarsi di una società di telemarketing, che può causare al massimo il fastidio di una chiamata indesiderata. Oppure può trattarsi di truffatori professionisti e altri criminali, che li utilizzeranno per tentare di avere accesso ai profili personali di migliaia di persone.