Come in Mare Fuori 5 alla fine Ciro ha rubato la scena alla sorella

Che5 fosse la stagione della crescita di Rosa Ricci (Maria Esposito) ce lo aspettavamo sin da quando l'abbiamo vista abbandonare Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) a un passo delle nozze. Che suo fratello(Giacomo Giorgio) riuscisse ancora una volta a rubarle – almeno in parte – la, invece, è stata una sorpresa per i più. Soprattutto se consideriamo che il giovanissimo detenuto interpretato da Giorgio è venuto a mancare nel finale della prima stagione. Eppure questo personaggio è più ricorrente che mai e, nei nuovi episodi già disponibili su RaiPlay, torna ad essere – suo malgrado – un grande protagonista.I tanti ritorni diIn effetti questa presenza costante spiega già da sola quanta influenza l’erede di Don Salvatore (Raiz) ha avuto per i suoi compagni di cella e, più in generale, nello show.