Tvplay.it - Colpo in casa Inter: annuncio in diretta, Juve e Napoli beffate

vincente e ancora saldamente in testa alla classifica, nell’ultimo turno di campionato. Simone Inzaghi ha molto di cui essere soddisfatto, e per la sua gioia è arrivato anche un inaspettatoin.Era uno degli incroci più delicati di questo finale di stagione, quello di ieri dell’. Non tanto per il livello dell’avversario – una rispettabile ma abbordabilissima Udinese – quanto per le assenze. Indisponibili Bastoni, Lautaro Martinez, Dumfries e Taremi, con Barella, De Vrij e Bisseck partenti dalla panchina. Eppure, Simone Inzaghi ha controllato la partita e ha portato aaltri 3 punti, vincendo 2-1.inin. (LaPresse) TvPlay.itMerito di alcuni elementi ritrovati, in termini di forma. Frattesi, a lungo in discussione nella prima metà dell’annata e addirittura considerato un partente quasi certo del mercato di gennaio.