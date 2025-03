Lanazione.it - Colomba artigianale, la Toscana sceglie la migliore: ecco i finalisti

Firenze, 31 marzo 2025 – Si avvicina la Pasqua, ma anche la conclusione della prima edizione del concorso regionale “Bona”, promosso dal Festival delle Pasticcerie e Casa della Nella, in collaborazione con Confartigianato Imprese Firenze, che premierà la migliordella. Il concorso prevede due categorie: latradizionale, che celebra il rispetto per la ricetta originale del dolce simbolo della Pasqua, e lacreativa, che premia l’innovazione e la capacità artigiana di reinterpretare la tradizione. Per entrambe le categorie verranno assegnati i riconoscimenti ai primi tre classificati. La finale del concorso si terrà mercoledì 2 aprile alle 14 al Caffè concerto Paszkowski, in piazza della Repubblica a Firenze. A decretare i vincitori sarà una giuria d’eccezione, guidata dal maestro pasticcere Gino Fabbri.