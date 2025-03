Lopinionista.it - Collezione prodotti audio PEAQ by Robbie Williams

Leggi su Lopinionista.it

Nasce una collaborazione triennale fra l’icona mondiale del pop e l’Experience Champion del settore dell’elettronica di consumoVERANO BRIANZA – MediaWorld, parte del Gruppo MediaMarktSaturn annuncia una partnership esclusiva con l’icona della musicache si apre con il lancio di unaesclusiva di, uno dei marchi proprietari del Gruppo.Questa inedita partnership si inserisce in una strategia più ampia di MediaWorld, focalizzata sulla crescita e sul posizionamento dei suoi marchi proprietari KOENIC, ISY, OK. eL’accordo prevede un primo rilascio dia inizio luglio, in concomitanza con le prime tappe del tour europeo “Live 2025” in partenza a maggio e che toccherà, oltre l’Italia a Trieste il 17 luglio, Paesi come Germania, Austria, Belgio, Olanda, Spagna, Polonia e Turchia, mercati dove il Gruppo MediaMarktSaturn è presente.