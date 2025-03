Sport.quotidiano.net - Colino spreca un rigore. Scivolone del Consandolo

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 trebbo 2: Guidi, Ambrosecchia (34’st Faggioli), Frighi (11’st Nicolasi), Brandolini (11’st Giberti), Bozzato, Trentini, Nito (30’st Chahbouni), Liri, Gentili (22’st Cataldo),, Colombani. All. Dirani. TREBBO: Vespucci, Fabbri, Zanzani, Puzzo (42’st Grande), Corroppoli, Bertolone, Negrini, Saleh, Di Salvo (26’st Dovesi), Darraji, Marchi (45’st Coletti). All. Valtorta. Arbitro: Francesco Raule di Bologna. Marcatori: 16’pt Liri, 33’pt (rig.) Darraji, 17’st Negrini. Note: ammoniti Brandolini, Fabbri e Bertolone. Colpaccio del Trebbo nello scontro diretto per la salvezza, che sfrutta l’errore dal dischetto dial 53’ del secondo tempo. E dire che i padroni di casa erano partiti con il piede giusto, pericolosi prima conin avvio, Vespucci è attento e respinge, e si ripete subito dopo con Gentili.