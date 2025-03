Codice della Strada record di patenti ritirate nei primi tre mesi e volano anche le mini-sospensioni | le città più colpite

Leggi su Open.online

Sono 16.432 ledalla poliziale neitredel nuovo, ossia dal 14 dicembre 2024 al 15 marzo 2025. Un vero e proprio boom di provvedimenti sanzionatori, soprattutto se si confrontano i dati con quelli del periodo appena precedente. In tutto il 2024 sono stateinfatti 38mila(per revoca o sospensione), poco più del doppio di quelleneinovanta giorni del nuovo. Le nuove regole, stilate dalstero di Matteo Salvini, hanno introdotto un inasprimento delle multe per chi guida in stato di ebbrezza o con il cellulare in mano.LeperL’aumento dei controlli, scrive oggi il Sole 24 Ore, riguarda tutte le principaliitaliane. Le piùsono soprattutto Palermo, dove sono state267(+214% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), Bari con 103(+202%), Milano con 647(+253%) e Torino con 160 ritiri (+241%).