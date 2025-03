Secoloditalia.it - Codice della strada, la riforma funziona: diminuiscono gli incidenti e aumentano le sanzioni per i furbi

Con il nuovosono diminuiti glie sono aumentate le revochepatente per tutti quelli che non rispettano le regole adeguate alla guida. Lo dimostrano i dati raccolti nelle principali città italiane e analizzati dal Sole 24 sull’impatto. La normativa, entrata in vigore tre mesi fa, fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini, ha contribuito alla diminuzione dei sinistrili affermando una tendenza al -5,1%. Tuttavia, le patenti ritirate tra gennaio e marzo 2025 sono 16 mila mentre nell’intero anno 2024 le revoche totali sono state 38mila. I nuovi provvedimenti hanno anche introdotto un inasprimento delle multe per chi guida in stato di ebbrezza o con il cellulare in mano. Con le nuove normative sembra che i guidatori italiani siano diventati più attenti: infatti, lesono precipitate del 37,7% su base annua e del 22,2% nel biennio.