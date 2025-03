Quotidiano.net - Code Blue Italy. Un grande scudo contro gli attacchi informatici

NASCE IN ITALIA la società, in seguito alla costituzione di una joint venture tra Dussmann Service Italia eLtd, leader internazionale nel settore della sicurezza informatica. La missione diè offrire una protezione completa prima, durante e dopo un attacco informatico, garantendo alle imprese e alle istituzioni le migliori soluzioni per affrontare un panorama digitale sempre più complesso e insidioso.offre una gamma completa di servizi alle imprese e istituzioni, in fatto di: analisi delle vulnerabilità per identificare e risolvere i punti deboli delle infrastrutture digitali; piani di continuità operativa e strategie di gestione delle emergenze per garantire la resilienza aziendale; interventi rapidi in caso di attacco con un team specializzato nella gestione delle crisi, nel ripristino delle operazioni e nella limitazione dei danni; supporto forense post-incidente per raccogliere prove utili alle indagini; monitoraggio della reputazione digitale per ridurre al minimo l’impatto delle crisi e garantire operatività anche in situazioni di emergenza.