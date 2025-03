Unlimitednews.it - Clima, Gatti (Snam) “La sfida è saper rispondere al cambiamento”

ROMA (ITALPRESS) – "Le sfide per l'Italia, in particolare per quello che riguarda il settore dell'energia, èaltico, riuscire a mettere in piedi una transizione che consenta di andare verso l'abbandono dei fossili e superare le attuali dipendenze, trasformandolo anche in un'opportunità industriale di crescita per il Paese".Così Cecilia, executive director institutional affairs di, in occasione della presentazione del Quaderno di Med-Or: "Cambiamentitici e sicurezza: unaglobale".