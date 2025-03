Laspunta.it - Clamoroso a Frosinone. Il Sindaco si emenda il bilancio per accontentare le liste Marzi e Marini

Riccardo Mastrangeli sarà ricordato anche per essere l’unicoin Italia ad aver presentato unmento al suo stesso, per inserire l’alienazione di un immobile comunale, fortemente voluto dall’exDomenico.Come si dice dalle parti di Roma e provincia “che s’ha da fà pe’ campa’ “. Un detto che calza a pennello con quanto sta accadendo a, dove con questomento ilMastrangeli ha siglato la fine del centro destra e l’inizio di una coalizione variopinta che va da Fratelli d’Italia, passando per la Lega, la lista Ottaviani, Vannacci e per finire nel centro sinistra. IlMastrangeliAlcuni potrebbero indicarla come una maggioranza di salvezza cittadina, altri come un accordo trasversale per continuare a tirare a campare. L’aspettoè che ilha impiegato quasi 4 mesi per portare in consiglio comunale il, che doveva essere approvato entro il 31 dicembre, approfittando della deroga concessa e quindi, dopo le consultazioni con i gruppi consiliari, ci si aspettava un documento dipresentato in maniera granitica dall’amministrazione comunale.