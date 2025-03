Ilrestodelcarlino.it - Civitanova, sventa la truffa ai danni di un'anziana. Premiato dal sindaco

, 31 marzo 2025 – Un riconoscimento, da parte del Comune di, a un altro cittadino coraggioso. Un gesto di grande senso civico IlFabrizio Ciarapica ha conferito un attestato di riconoscenza a Emiliano Mercanti, ex capitano della Civitanovese, volto noto della comunità, per aver compiuto un gesto di grande senso civico,ndo un tentativo diaidi una donna. “Premiamo un gesto eroico, ma anche una scelta di responsabilità e umanità che ci fa sentire orgogliosi come comunità – ha dichiarato il primo cittadino - . Emiliano ha dimostrato che non bisogna mai voltarsi dall’altra parte, e che ognuno di noi può fare la differenza. Atti come il suo riaccendono la fiducia nel prossimo, rafforzano il senso di appartenenza e ci ricordano che la sicurezza è un bene collettivo che ognuno di noi può e deve contribuire a proteggerla.