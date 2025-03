Ilrestodelcarlino.it - Civitanova ko nel match casalingo con Udine

Feba52 Delser59 BAGALIER FEBA: Severini, Panufnik 3, Perini 14, Mini 3, Binci 2, Pepe 2, Bocola 8, Jaworska 10, Ortolani 10, Pelliccetti. Ne. Streni. All. DELSER: Bovenzi 13, Penna 2, Sasso 6, Gianolla 14, Cancelli 8, Bianchi 1, Casella, Gregori 15. Ne Bacchini, Agostini. Arbitri: Giambuzzi di Ortona e Ricci Parziali: 13-19 8-13 18-11 13-16, la seconda della classe, vince ache sfrutta queste gare per prepararsi nel migliore dei modi ai playout. Sono tutto sommato positive le indicazioni per la Bagalier Feba contro una delle big del girone, le locali creano non pochi problemi alle avversarie che mettono sul piatto della bilancia la qualità di un roster allestito per una stagione da protagoniste. Il secondo quarto fa pendere l’ago della bilancia dalla parte delle ospiti (8-13) che si dimostrano abili quando sfruttano a dovere le occasioni per ficcanti contropiedi senza difesa schierata.