Cittadinanza gli italiani del Sudamerica contro la stretta di Tajani | Danni morali ed economici grande delusione

Decenni di stallo rimossi in un giorno. Il ministro degli Esteri Antonioha risolto la questionecon il metodo Trump: il freno a mano alle richieste ritenute non meritevoli presso i Consolati e l’annuncio di un decreto e di due disegni di legge in materia. “Essere cittadino italiano è una cosa seria” e non un “gioco per fare shopping a Miami”: le parole del ministro aprono la stagione di cacciani che usano lacome passe-partout in Usa, Spagna e altrove. È vero: la legge 91/1992 ha subìto lacune e distorsioni con il passare degli anni. Era nata per recuperare i legami perduti con la diaspora degli emigrati nel Secondo Dopoguerra. Ma poi è stata oggetto di affari, con la nascita di alcune entità che hanno reso cercato di lucrare sulle nuove cittadinanze, intasando archivi e consolati con le loro richieste.