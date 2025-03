Lanazione.it - Cinzia Canneri, fotografa toscana vince il World Press Photo. “Il corpo delle donne è un campo di battaglia”

Grosseto, 31 marzo 2025 – IlContest 2025 ha premiato alcuni dei migliori lavori di foto-giornalismo e fotografia documentaria dell'ultimo anno. Tra le vincitrici, che è nata e vive a Follonica e che si è aggiudicata il premio per il miglior progetto a lungo termine per la regione Africa con un lavoro intenso e profondo sulla violenza di genere nei conflitti del Corno d'Africa, "Women’s Bodies as Battlefields". Come è nata la sua passione per la fotografia? «Ho iniziato studiando psicologia e lavorando per vent'anni nel dipartimento di salute mentale dell'Asl. Durante quel periodo, organizzai un corso di fotografia per persone con problemi di salute mentale e mi appassionai profondamente a questo linguaggio. Nel 2015 ho deciso di licenziarmi e dedicarmi completamente alla fotografia, scegliendo di concentrarmi su temi legati ai diritti umani, alle migrazioni e alle questioni di genere».