Cinque per mille: un piccolo gesto che può aiutare molti e fare davvero la differenza

è arrivato quel periodo dell'anno in cui si comincia a parlare diper. Si tratta di una quota percentuale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che invece di essere donata allo stato italiano, può essere destinata alle associazioni di volontariato, ma anche agli enti della ricerca scientifica, o del terzo settore che svolgono attività socialmente utili. Ogni anno in sede di dichiarazione dei redditi, che sia il modello Redditi Persone Fisiche o il modello 730 o semplicemente il modello CU, ciascun contribuente può sostenere le realtà del terzo settore, il cosiddetto no-profit, che svolgono attività di volontariato, assistenza, promozione sociale, ecc. e che non perseguono fini di lucro. Immaginiamolo come una speciale opportunità di donare una piccola parte delle nostre tasse a sostegno di cause meritevoli.