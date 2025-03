Ilgiorno.it - Cinisello, chef Cogliandro per la legalità

Una tre giorni dedicata alla lotta alle mafie che ha visto Filippo, lodella, come testimonial. Il cuoco stellato, impegnato da anni nella diffusione della cultura della, è arrivato da Reggio Calabria aBalsamo per incontrare gli studenti dell’istituto Maria Mazzarello Ciofs di via Vicuna, il resto della cittadinanza con particolare riguardo al target imprenditori e, infine, una cena realizzata insieme agli allievi del Ciofs e della Fondazione Mazzini. Durante la serata in Villa Ghirlanda, moderata da Francesco Malaspina, membro del comitato consultivodiha lanciato il suo messaggio: "Mai piegarsi all’ilin ogni sua forma. Io l’ho imparato da mio padre. Voglio essere libero. Dire “no” non può essere un atto eroico".