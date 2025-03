Cinema in lutto addio all’amato attore che ha lavorato con i più grandi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è spento a Melbourne all’età di 75 anni Richard Norton, figura iconica nel mondo deld’azione e punto di riferimento assoluto nella coreografia di combattimenti e nella direzione degli stunt. La notizia della sua scomparsa è stata confermata con commozione dalla moglie, Judy Green, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: “Sono devastata, senza parole. Ho perso tutto. Richard era l’amore della mia vita, e so che là fuori c’è – e ci sarà – tanto amore e dolore per la perdita di un uomo straordinario”.Norton ha dedicato gran parte della sua vita a trasformare l’azionetografica in arte. Ha allenato alcune delle piùstar del grande schermo, tra cui Charlize Theron, Liam Neeson, Anya Taylor-Joy, Jackie Chan, Scarlett Johansson e Sophie Turner. Non solo attori: la sua competenza marziale ha attratto anche icone della musica come Stevie Nicks e Agnetha Fältskog degli Abba.