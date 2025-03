Romadailynews.it - Cina: UAV anfibio completa test di decollo-atterraggio su acqua

Leggi su Romadailynews.it

L’UAVsviluppato a livello nazionale dallahato idisull’. Con un’autonomia di volo di 2.800 chilometri, e’ stato progettato per missioni come il salvataggio, il monitoraggio degli incendi e il rilevamento delle risorse. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6047673/6047673/2025-03-31/-uav--di--su-Agenzia Xinhua