Cina: scopre giacimento di petrolio chiave nel Mar cinese meridionale

La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) oggi ha annunciato di aver scoperto un importantepetrolifero nel Marorientale, con riserve accertate superiori a 100 milioni di tonnellate. Ilappena scoperto di Huizhou 19-6 segna una svolta nell’esplorazione petrolifera offshore della, in quanto e’ il primoclastico integrato su larga scala scoperto in strati profondi e ultra-profondi, ha dichiarato la CNOOC. Situato a circa 170 chilometri da Shenzhen, nella provinciadel Guangdong, ilsi trova a una profondita’ media in acqua di 100 metri. Le trivellazioni di prova hanno portato a una produzione giornaliera di 413 barili di greggio e 68.000 metri cubi di gas naturale, dimostrando il suo potenziale.