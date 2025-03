Romadailynews.it - Cina: provincia su confine invia altri aiuti a Myanmar colpito da sisma

Lasud-occidentale cinese dello Yunnan oggi hato altre forniture di soccorso per un valore di un milione di yuan (circa 139.310 dollari) al, dopo che venerdi’ scorso un forte terremoto hail Paese del Sud-est asiatico. Le forniture, tra cui maschere per il viso, indumenti protettivi e medili, saranno consegnate dal capoluogole di Kunming a Nay Pyi Taw questo pomeriggio. Il primo lotto di 80 tende e 290 coperte e’ statoto sabato dalla, che confina con il, al Paesedalper via aerea. Ieri, un volo charter che trasportava circa 7,3 tonnellate di beni per il soccorso, tra cui vestiti, medili, pasta istantanea, tende ebeni di prima necessita’, e’ partito da Kunming verso il. Nella mattinata di sabato, una squadra di soccorso composta da 37 membri delladello Yunnan e’ arrivata in, prima chesoccorritori si precipitassero sul posto per i soccorsi e le operazioni di salvataggio dopo il disastro.