Cina | mostra di centenario marchio italiano debutta per la prima volta a Shanghai

Sulle rive del fiume Huangpu, a, si tiene lain assoluto delLoro Piana, fondato un centinaio di anni fa. La, organizzata presso il Museum of Art Pudong e intitolata “Se lo sai, lo sai. La ricerca dell’eccellenza di Loro Piana”, fonde museologia e design dellaall’avanguardia, per offrire un’esperienza sia informativa che sensoriale. “, in quanto metropoli internazionale, presenta un fascino unico ed e’ sempre all’avanguardia nelle tendenze della moda a livello mondiale”, ha dichiarato Zheng Jianhua, amministratore delegato di Loro Piana China, parlando della scelta della sede della. Con un’estensione di oltre 1.000 metri quadrati disposti in 15 sale, lainvita i visitatori a entrare nel mondo di Loro Piana.