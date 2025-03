Romadailynews.it - Cina: ministero Esteri, Paese da’ benvenuto a piu’ aziende estere per coltivare mercato

Leggi su Romadailynews.it

Laaccoglie con favore un maggior numero diaffinche’ coltivino ilcinese, condividendo le sue opportunita’ di sviluppo e lavorando in cooperazione per creare un futuro migliore insieme, ha dichiarato oggi un portavoce delcinese degli. Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni quando gli e’ stato chiesto di commentare l’opinione secondo cui laavrebbe intrapreso una “operazione simpatia” per gli investimentinell’ultima settimana, testimoniata dall’incontro del leader cinese con i rappresentanti delle impresee dalla presenza di amministratori delegati globali sia al China Development Forum 2025 di Pechino che alla Conferenza annuale 2025 del Boao Forum for Asia, nella provincia meridionale cinese di Hainan.