Romadailynews.it - Cina: innovazione sci-tech, sviluppo industriale in Xiong’an New Area

Leggi su Romadailynews.it

Dei membri dello staff lavorano in un laboratorio di un’azienda di biotecnologie presso il Parco delle scienze di Zhongguancun nellaNew, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 19 marzo 2025. Da quando laha annunciato i piani per la creazione dell’, nell’aprile 2017, questa si e’ trasformata da progetto in vivace citta’. LaNewe’ stata progettata per assumere le funzioni, prima sostenute da Pechino, che non sono essenziali per il suo ruolo di capitale cinese. A, soprannominata “citta’ del futuro”, l’scientifica e tecnologica e losi promuovono sinergicamente a vicenda. Il Parco delle scienze di Zhongguancun ha attirato oltre 140 imprese.Il centro disci-nella nuovaha creato un sistema di trasformazione dei risultati con una stretta integrazione di varie entita’ di