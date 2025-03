Romadailynews.it - Cina: governo invia a Myanmar primo lotto di aiuti umanitari d’emergenza

Ilcinese di fornituree di soccorso per l’emergenza del sisma e’ partito questa mattina dal Beijing Capital International Airport diretto in. In risposta a una richiesta deldel, ildellaha deciso di fornire al Paese 100 milioni di yuan (13,9 milioni di dollari) diper sostenere gli sforzi di soccorso dopo il terremoto. Secondo la China International Development Cooperation Agency, le forniture iniziali comprendono tende, coperte e kit di pronto soccorso. Agenzia Xinhua