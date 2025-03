Metropolitanmagazine.it - Cina, Giappone e Corea del Sud reagiscono ai dazi di Trump

Lunedì l’Asia apre male la settimana, in attesa del 2 aprile, giorno in cui gli Usa di Donaldannunceranno un’altra raffica di, a partire dal 25% sulle auto importate. A essere colpito di più il Nikkei, che alle ore 7:30 italiane cede il 4% circa, l’Hang Seng l’1,5% e Shanghai lo 0,8%. I futures sul Nasdaq flettono forte (-2,2%). Donaldha quindi confermato che i nuoviUsa scatteranno il 2 aprile. Nessuna marcia indietro, né ritardi: “Tratteremo solo se ci daranno qualcosa di grande”, ha detto il tycoon, respingendo le voci secondo cui avrebbe chiesto alle case automobilistiche di non aumentare i prezzi. “Non l’ho mai detto. Spero che li alzino: la gente comprerà auto americane”, ha affermato. Secondo il presidente, isono uno strumento utile per proteggere l’industria nazionale e per scoraggiare le importazioni a basso costo che penalizzano la produzione interna.