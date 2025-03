Romadailynews.it - Cina: colosso farmaceutico USA apre centro R&S a Pechino

Il nuovodi ricerca e sviluppo (R&S) delstatunitense Pfizer e’ stato ufficialmente inaugurato sabato al BioPark, nell’Area di sviluppo economico-tecnologico di(BDA). Terzodi R&S dell’azienda in, la nuova struttura mira a potenziare l’attuale rete di sviluppo di farmaci nel Paese, integrando lanelle sperimentazioni cliniche in fase iniziale e in tutti gli studi chiave di fase III globali di Pfizer. Con l’invecchiamento della popolazione cinese, la domanda di farmaci e vaccini innovativi e’ destinata a crescere, ha dichiarato Michael Corbo, vice presidente senior dell’azienda. L’uomo ha aggiunto che ildi R&S dimira ad accelerare lo sviluppo globale e simultaneo di farmaci innovativi, a beneficio dei pazienti di tutto il mondo, compresi quelli cinesi.