Ciclismo | Uci approva 23ª squadra nei Grandi Giri

L’Unione ciclistica internazionale (Uci) hato la partecipazione di una 23ªai tredi quest’anno, consentendo agli organizzatori di offrire un terzo invito a unaa loro scelta. La proposta ha avuto il via libera dal comitato direttivo dell’organismo, giàta il 26 marzo dal Consiglio ciclistico professionistico (Ccp). “Il Comitato direttivo dell’Uci hato la richiesta presentata dal Pcc di aumentare a 23 il numero di squadre partecipanti aimaschili (Giro d’Italia, Tour de France e La Vuelta Ciclista di Spagna) quest’anno. L’Uci ribadisce il suo impegno a preservare l’equità sportiva e il primato del merito sportivo” e chiede al Pcc di esaminare la possibilità di rendere obbligatoria la presenza di una terzaD2, per tornare al principio dei due inviti per gli organizzatori”, dichiara l’Uci in una nota ufficiale.