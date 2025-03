Oasport.it - Ciclismo, operazione all’arteria iliaca per Fabio Jakobsen

Il neerlandese, alfiere del Team Picnic-PostNL, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, che lo costringerà a stare fermo almeno un mese e mezzo prima di poter tornare a salire in bicicletta.Il limitato afflusso di sanguedi entrambe le gambe è stato riscontrato in seguito ad esami strumentali a cui il ciclista si è sottoposto al termine di una prima parte di stagione priva di risultati di rilievo nonostante una preparazione apparentemente senza problemi.Il ciclista classe 1996 ha spiegato la situazione: “Mi sono allenato bene quest’inverno e sono arrivato a questa stagione con una discreta fiducia. Abbiamo ottenuto alcuni piazzamenti nei primi dieci all’UAE Tour e alla Parigi-Nizza, ma quando si trattava dei momenti chiave e di sforzi in volata ad alta intensità ho sofferto, le mie gambe semplicemente non lavoravano come avrebbero dovuto“.