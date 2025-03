Sport.quotidiano.net - Ciclismo, cambiano le regole sulle wild card nei Grandi Giri

Roma, 31 marzo 2025 - Dal cambio di regolamento di qualche anno fa che portò il numero dei corridori nelle squadre da 9 a 8, con il computo totale sceso dunque da 198 a 176, con il fine di diminuire il 'traffico' in gruppo e il relativo presunto aumento del rischio di cadute, alla svolta di oggi che va nel senso opposto: l'Uci in un certo senso sconfessa se stessa e decide di incrementare il numero dellenei. La novità regolamentare neie ledel Tour de France e del Giro d'Italia Quindi, a partire da quest'anno al via di Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta le squadre potranno essere 23 e non più solo 22, con il numero dei corridori in gruppo che dunque tornerà a lievitare, passando da 176 a 184. Alle 18 formazioni di categoria World Tour, partecipanti di default aie, secondo un'indiscrezione rilasciata da WielerFlits, contrarie in blocco a questa modifica, si aggiungono 5 squadre di categoria Professional, scelte con determinati criteri.