Bubinoblog - CIAO MASCHIO: IL RITORNO DI NUNZIA DE GIROLAMO TRA CONFERME E NOVITÀ. GLI OSPITI

Dopo il successo delle prime cinque edizioniDetorna al timone di ‘’’’, in onda da sabato 5 aprile in seconda serata su Rai1.Nello studio che è stato cuore pulsante e teatro delle precedenti edizioni,continuerà il viaggio attraverso l’universo maschile. In ogni puntata verranno intervistati tre uomini,diversi, che inizialmente si racconteranno in un faccia a faccia con la conduttrice partendo da tre aggettivi con i quali, glistessi, si autodefiniscono.Ogni puntata avrà un tema principale che la conduttrice introdurrà nel suo monologo iniziale. Ne parlerà poi con i tre, alternando momenti spensierati ad altri più riflessivi, intimisti o ironici, attraverso una chiacchierata informale che farà conoscere le storie dei protagonisti appartenenti a mondi diversi e con differenze anagrafiche sinonimo, spesso, di visioni ed approcci differenti.