Ciampino acque agitate in maggioranza Il Sindaco Colella rischia l’isolamento politico

Le clamorose dimissioni dell’assessore Federica Giglio hanno aperto un vaso di pandora nell’amministrazione governata dal.Invece di difendere dalle illazioni e di presunti attacchi giornalistici l’assessore Giglio, che ha comunque avviato azioni a sua tutela, ilha preferito scaricarla, spostando l’assedella suapiù verso destra che lasciare aperto il dialogo con altre forze di sinistra con le quali l’assessore Giglio intratteneva una interlocuzione politica volta al coinvolgimento anche delle liste civiche. Secondo DIRE ilEmanuelaavrebbe detto alla Giglio. “Non tengo più la”, per motivarle la decisione di revocarle la delega ai rifiuti. Evidentemente, a quanto apprende la Dire, qualcuno voleva Giglio, da sempre dialogante con la sinistra e con la lista Diritti in Comune, fuori da un campo di potere delicato e decisivo come quello dei rifiuti.