Lanazione.it - Chiusi della Verna: l’amministrazione chiarisce la trasparenza degli atti amministrativi

Arezzo, 31 marzo 2025 –dirivendica la pienadelle procedure amministrative. La presa di posizione è volta a fare chiarezza sulle recenti dichiarazioni dei consiglieri di minoranza relative al mancato accesso a documenti eufficiali, con il sindaco Giampaolo Tellini che ha ribadito la regolarità dell’operatopropria giunta anche in un documento inviato alla Prefettura. «Il controllo sull’operato del- spiega il sindaco Tellini, - è un elemento essenzialedialettica democratica, ma non può diventare un mero pretesto per sterili polemiche o gratuito scandalismo». Il sindaco ha evidenziato come ogni atto sia sempre stato pubblicato nell’apposita pagina delTrasparente sul sito del Comune di, rendendo dunque i documenti accessibili e scaricabili non solo dai singoli consiglieri di opposizione ma da tutti i cittadini.