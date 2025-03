Linkiesta.it - Chiedere un aumento, cambiare azienda o cercare un secondo lavoro

Leggi su Linkiesta.it

La scorsa settimana, l’Ilo, l’Organizzazione internazionale del, ha spiegato che i salari reali – al netto dell’inflazione – oggi in Italia sono più bassi dell’8,7 per cento rispetto al 2008. Significa che anche se si guadagna la stessa cifra o qualcosa in più, si possono fare o comprare meno cose con i soldi in busta paga. È il risultato peggiore tra le grandi economie.(Per capire perché siamo messi così male, il consiglio è di leggere “La questione salariale” di Garnero e Mania, di cui abbiamo scritto qui) La domanda successiva però è:quanto dovremmo guadagnare di più?Per la prima volta dal 2020, nel 2024 i salari in Italia sono cresciuti più dell’inflazione: +3,1 per cento, a fronte del costo della vita sceso a +1 per cento. Se però allarghiamo la prospettiva, le cose sono molto diverse.