Isaechia.it - Chiara Ferragni scambiata per una sua sosia in aeroporto: la sua reazione

ha condiviso sui social un momento divertente che le è accaduto in questi giorni con alcuni fan che ha incontrato casualmente.La seguitissima influencer ha raccontato che, poco prima del viaggio a Bucarest (dove attualmente si trova per impegni lavorativi) ha preso un volo e proprio all’, prima dei controlli di sicurezza, ha incontrato un gruppo di ragazzi. La cosa particolare è che questo gruppo ha pensato che lei fosse ladella, una semplice ragazza che semplicemente le somigliava parecchio. Ecco il racconto del simpatico evento nel dettaglio:meride embed="25900"Sono a Bucarest per un lavoro, fino a lunedì. Sono venuta qua da Bergamo con un volo diretto visto che c’era solo da Bergamo il diretto. All’mi è successa una cosa troppo divertente: c’erano delle ragazze che non capivano se fossi io e dicevano: “Ma è identica a, le assomiglia troppo”, eccetera.