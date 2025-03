Biccy.it - Chi vincerà il Grande Fratello, classifica e ultimi pronostici

Dal 16 settembre 2024 sono passati più di sei mesi, siamo arrivati al giorno della finale ed è ora di capire chiil. Nella casa sono rimasti Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli uno tra questi sei gieffini tra poche ore porterà a casa il montepremi di 50.000 Euro. Nelle scorse settimane gli scommettitori hanno fatto i loro, che però sono cambiati con il passare del tempo. Fino a due mesi fa era dato per vincitore Lorenzo Spolverato, poi è passata in testa Zeudi Di Palma e da circa una settimana è arrivata in vetta Helena Prestes (anche se con poca differenza da Zeudi che è seconda).meride embed="25737"Chiil? Glidei bookmaker.Ma quindi stasera chiil? In questi giorni le quote degli scommettitori sono nuovamente cambiate, Helena continua ad essere la favorita ed è anche aumentato lo scarto rispetto a Zeudi, il terzo posto se lo dovrebbero contendere Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.