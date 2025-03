Tuttivip.it - “Chi vince tra loro due”. Grande Fratello, uscita la notizia su Chiara e Mariavittoria: “Assurdo”

Con l’eliminazione di Shaila Gatta e l’elezione di Helena Prestes come quarta finalista, la corsa verso la finale delsi fa sempre più serrata. A contendersi l’ultimo posto disponibile sono rimaste due concorrenti:Minghetti eCainelli. Solo una dipotrà varcare la soglia della finale, mentre l’altra dovrà abbandonare la casa proprio nei primi minuti della diretta di questa sera.Durante la semifinale andata in onda lunedì scorso, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato l’apertura dell’ultimo televoto della stagione: una sfida testa a testa che non solo decreterà la quinta finalista, ma anche la prima eliminata della serata conclusiva del reality.Sui principali siti e forum dedicati al programma, la tendenza pareCainelli sembra destinata all’eliminazione, con percentuali nettamente sfavorevoli.