Chi vince il Grande Fratello Il nome del vincitore che circola sul web tra sondaggi e aspettative

La diciottesima edizione delsi prepara al gran finale. Lunedì 31 marzo 2025, in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini accompagnerà i telespettatori nell’ultimo capitolo del reality più longevo della TV italiana. Una serata che si preannuncia carica di tensione, sorprese e colpi di scena, con un unico obiettivo: incoronare il nuovodopo Perla Vatiero.Ma prima dell’ultimo televoto per decretare il trionfatore, resta ancora da assegnare un posto nella rosa dei finalisti. Dopo le clamorose eliminazioni di Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta nella semifinale, tutto è pronto per l’ultima sfida: Chiara Cainelli contro Mariavittoria Minghetti, un televoto a due che si chiuderà proprio all’inizio della diretta di lunedì. La più votata entrerà ufficialmente tra i finalisti, mentre l’altra dovrà dire addio alla casa a un passo dalla fine.