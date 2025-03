Tvpertutti.it - Chi vince Grande Fratello stasera? Un'allenza rischia di stravolgere tutto

Si chiude, un'edizione che è stata fortemente criticata sotto ogni punto di vista. Finalmente è arrivato il tempo di scoprire il vincitore. Con sei finalisti in gara, i pronostici indicano due grandi favorite, Helena Prestes e Zeudi Di Palma, ma nel corso della finale su Canale 5 potrebbe arrivare un vero e proprio colpo di scena. Il sistema di votazione prevede il televoto tramite sms, inviando un messaggio al numero 477002 con il nome della persona, massimo tre voti per ogni numero; sito ufficiale delo tramite l'app Mediaset Infinity.Lorenzo Spolverato? Ecco l'alleanza contro Helena PrestesLa scorsa settimana, Helena Prestes ha conquistato un posto in finale con oltre il 52% dei voti contro Shaila Gatta. Questo è stato un vero e proprio campanello d'allarme per i più fanatici e adesso i fandom si sono alleati per eliminare la brasiliana.