Chi è Sophie Chandauka che accusa il principe Harry di molestie e bullismo su larga scala

Altra tegola in vista per i Sussex; dopo le critiche al programma Netflix di Meghan Markle, With Love. Meghan, risultato un vero e proprio flop eto, fra le altre cose, di aver copiato lo show di Pamela Anderson, stavolta è ila essere finito sotto i riflettori, con delle accuse pesanti di “su” a cui si aggiungerebbero “mancanza di rispetto, intimidazioni e misoginia”.Autrice delle parole contro, presidente del consiglio di amministrazione della fondazione benefica Sentebale creata proprio dalassieme alSeeiso del Lesotho nel 2006, allo scopo di assistere i bambini malati di Aids in Lesotho e Botswana.Stando a quanto riportato dal Telegraph le tensioni trarisalirebbero al 2023, quando, ad aprile, durante un evento di beneficenza a Miami, la moglie delavrebbe chiesto alla presidente del cda della fondazione di spostarsi durante una foto di gruppo.