Quotidiano.net - Chi è Miriam Dalmazio e dove l’abbiamo già vista. Le affinità con la storia di Costanza

Roma, 31 marzo 2025 – Domenica 30 marzo è partita su Rai Uno la fiction ‘’, che vede una giovane peleopatologa trasferirsi dalla Sicilia a Verona per poter inseguire il suo sogno. La serie, ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola (l’autrice anche dei libri che hanno dato vita a ‘L’Allieva’) suMaccallè, vede nei panni della protagonista. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice.: quanto assomiglia aNata a Palermo il 14 settembre del 1987,è l’ultima di quattro fratelli ed è cresciuta nel quartiere Noci della sua città. Proprio come la protagonista della fiction ‘’ ha lasciato la Sicilia per inseguire un sogno: il suo è sempre stato fare l’attrice. Dopo aver lavorato per qualche anno come animatrice nei villaggi turistici e modella si è, quindi, trasferita a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia e, conclusi gli studi, si è dedicata a tempo pieno alla recitazione.