Inter-news.it - Chi è Luis Henrique: la scheda del nuovo profilo sulla lista dell’Inter

è finito nella. Ecco chi è il giocatore brasiliano, in forza al Marsiglia, che piace alla dirigenza nerazzurra.NOME –è finito nel mirino. E a confermarlo i colleghi di Sky Sport. Il ragazzo del Marsiglia piace tanto alla dirigenza nerazzurra, che ha già chiesto informazioni al club francese. Ad oggi si tratta solamente di un interesse, ma chissà se in futuro, magari in estate, possa arrivare una brusca e importante accelerata., entrando nello specifico del giocatore, è un ragazzo classe 2001. In questa stagione in Francia sta letteralmente esplodendo sotto l’egida dell’italiano Roberto De Zerbi: nove gol e sette assist in ventinove partite stagionali tra Ligue 1 e Coppa di Francia., il ragazzo che piace all’Inter: estro e grande velocitàRUOLO – Insommaè quelche manca tuttora nella rosa