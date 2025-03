Rompipallone.it - Chelsea, assalto alla Serie A: nel mirino un portiere top

Il Chelse all’dellaA: Maresca per rinforzare la sua squadra è pronto a fare spese nel nostro campionatoIlè pronto a fare spese in Italia. All’arrivo della Primavera, il club inglese arriva sempre pronto sul mercato, deciso ad investire centinaia di milioni per acquistare calciatori. E fa niente se ne tiene circa 40 sotto contratto. Nella prossima estate sarà nuovamente tempo di campagna di rafforzamento ed Enzo Maresca guarda all’Italia per i calciatori si duo gradimento.Il tecnico non è contento di Robert Sanchez e Filip Jorgensen ed èricerca di un nuovoaffidabile. E così Marsca si è ricordato come l’Italia sia terra di portieri, nostrani ed importati. Nelc’è uno dei portieri più forti del campionato che abbina sicurezza tra i pali ma anche attitudine a parare i calci di rigore.